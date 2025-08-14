

Ieri, 13 agosto, un padre di 50 anni e figlio di 5 anni stavano giocando in un prato di loro proprietà nei boschi di Castelluccio, frazione del comune di Montese. Il bambino ha iniziato a correre verso una scarpata poco distante e il padre, impaurito, ha inseguito il figlioletto per fermarlo, finendo per ruzzolare lui nella scarpata per diversi metri.

Erano circa le 19:30 quando la moglie ha chiamato il NUE112 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato sul posto l’ambulanza di Montese, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione monte Cimone con squadra di Fanano e i Vigili del Fuoco.

L’infortunato è stato raggiunto dai soccorritori e dopo valutazione da parte

dell’infermiere, è stato immobilizzato sulla barella e recuperato con tecniche alpinistiche fino al punto dove si trovava l’ambulanza che lo ha poi trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.