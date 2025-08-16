

Una donna di 41 anni residente a Firenze, stamane ha intrapreso la scalata della Ferrata

Monte Penna a Civago, comune di Villa Minozzo. Una ferrata non semplice che parte subito con una spinta verticale, divisa in due parti interrotte da una comoda cengia. La donna,

giunta nel secondo tratto, quello più difficile, verticale e strapiombante, è caduta sbattendo contro la parete, procurandosi un doloroso trauma ad un braccio e ad una mano.

Poco dopo le 11:00 un amico ha chiamato il NUE 112 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Ovest ha inviato sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione monte Cusna, l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un

Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, e l’ambulanza di Villa Minozzo. La donna è stata raggiunta in breve tempo dal mezzo aereo, che sulla verticale ha sbarcato con il verricello il Tecnico del CNSAS.

All’alpinista è stato immobilizzato l’arto dolorante ed è stata recuperata, sempre con il verricello. Portata nella piazzola di Villa Minozzo, dove si trovava anche l’ambulanza, è stata valutata dal medico anestesista. La donna ha poi rifiutato il ricovero, mentre l’amico è sceso in autonomia alla propria autovettura.