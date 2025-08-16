

È stata accertata nel pomeriggio odierno di sabato 16 agosto la positività di un caso di chikungunya riguardante una persona residente nel modenese e transitata alla piscina Acquatico di Reggio Emilia l’11 agosto, quando ancora era asintomatica. La chikungunya è un virus trasmesso da uomo a uomo tramite le zanzare Aedes (Aedes albopictus e Aedes aegypti).

A scopo precauzionale, secondo quanto previsto dai protocolli regionali sulle arbovirosi e su proposta del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia, il Comune ha pertanto autorizzato un trattamento di disinfestazione della zona interessata che avverrà nella tarda serata odierna, dopo la chiusura al pubblico dell’impianto e riguarderà solo alcune aree verdi lontano dalle vasche.

Nelle successive 48 ore alcune aree dell’impianto non saranno pertanto accessibili, per cui si richiede ai frequentatori della piscina di rispettare le indicazioni che troveranno sul posto.