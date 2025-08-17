

Si tratta di un aiuto concreto per chi ha subito un reato sul nostro territorio. Se sei residente a Formigine e hai subito: un furto in appartamento, un danno materiale all’auto (portiere, finestrini) a seguito di tentato furto o un furto di bicicletta o oggetti personali rubati dal veicolo, lo sportello ” ” può offrirti supporto, assistenza e anche un contributo economico.

Lo sportello è situato presso l’Ufficio Amministrativo della Polizia Locale, in via Unità d’Italia 24. Per informazioni, chiama al numero 059 416123.

Scopri di più sul servizio: https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/giustizia-e-sicurezza-pubblica/approfondimenti/sportello-non-da-soli