Prosegue anche nella terza settimana del mese di Agosto la programmazione di Cinema Sotto le Stelle, promosso dal Comune di Sassuolo e Arci Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena e il contributo di Gruppo Hera, nell’arena allestita in piazzale Della Rosa.

Saranno cinque le proiezioni in programma questa settimana, quattro delle quali rientranti nel programma Cinema Revolution con il biglietto d’ingresso scontato a €3,50.

Si inizierà già questa sera, lunedì 18 agosto, con Parthenope (Cinema Revolution) di Paolo Sorrentino, Italia 2024 – 136’, drammatico

Partenope è una donna che porta il nome della sua città, ma non è né sirena né mito. Seguiamo le vicende della sua vita attraverso i decenni, dagli anni 50 ai giorni nostri, tra Capri e Napoli.

Domani, martedì 19 agosto, Il maestro che promise il mare (Cinema Revolution) di Patricia Font, Spagna 2023 – 105’ drammatico, biografico.

La storia vera di Antoni Benaiges, un maestro delle scuole elementari che pagò con la vita il non conformarsi alle imposizioni del franchismo rampante. I suoi metodi di insegnamento innovativi catturarono le simpatie degli alunni, mentre scatenarono l’ostilità della componente più retriva della società.

Mercoledì 20 agosto sarà la volta di Sotto le foglie (Cinema Revolution) di François Ozon, Francia 2024 – 102’ drammatico. Michelle ha tre passioni: suo nipote Lucas, la sua migliore amica Marie-Claude e i funghi che raccoglie nei boschi di un piccolo villaggio della Borgogna. Un incidente a tavola e una quiche di funghi tossici dopo, un equilibrio già fragile con sua figlia Valérie si rompe e il danno sembra irreparabile

Giovedì 21 agosto: “Berlinguer: la grande ambizione” (Cinema Revolution) di Andrea Segre, Italia 2024 -122’, Biografico con Elio Germano, Stefano Abbati; David di donatello a Elio Germano come miglior attore protagonista. Il racconto di una democrazia zoppa e bloccata in cui il carismatico segretario del Partito Comunista punta a una trasformazione della struttura economica e sociale del Paese, per porre fine allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Ma l’idea del compromesso storico segnerà la fine dell’ascesa del PCI e determinerà il tragico destino di Aldo Moro

Chiuderà la settimana di proiezione, domenica 24 agosto, Giurato numero due” di Clint Eastwood, USA 2024 – 114’ drammatico, thriller. Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e prossimo a diventare padre, è convocato come giurato per un caso di omicidio, trovandosi davanti a un dilemma morale. Con Toni Colette e Nicholas Hoult.

Tutte le proiezioni del mese di Agosto avranno inizio alle ore 21,15