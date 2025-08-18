

Si sarebbe introdotto furtivamente all’interno dell’abitacolo dell’auto di una donna di 73 anni, parcheggiata nei pressi di un supermercato di Rubiera, asportando una borsa contenente 140 euro in contanti e documenti personali. Il tempestivo intervento dei militari della Sezione Radiomobile, a seguito della segnalazione della vittima e della descrizione del presunto autore ha permesso, dopo alcune ore, di intercettare un uomo che, a seguito del controllo, sarebbe stato trovato in possesso del denaro sottratto, poi restituito alla legittima proprietaria.

I fatti risalgono al pomeriggio del 13 agosto scorso, quando la vittima, dopo aver fatto spesa presso un supermercato di Rubiera, si portava presso la sua auto e appoggiava sul sedile anteriore destro la propria borsa, rimanendo poi all’ esterno del mezzo per fare una chiamata. Al termine della conversazione la donna saliva a bordo dell’auto appurando che ignoti malfattori le avevano asportato la borsa approfittato di quell’attimo per aprire lo sportello e impossessarsi del bene, dileguandosi subito dopo. La vittima poi veniva avvicinata da un testimone che le riferiva di aver visto la scena dell’uomo che si introduceva all’interno dell’abitacolo dell’auto per poi asportare dal suo interno una borsa e correre verso la sua auto, lasciata in moto a poca distanza di cui riusciva ad annotare il numero di targa. Quindi l’allarme al 112 dando, a cui la vittima dava una dettagliata descrizione del presunto ladro e della sua autovettura. Venivano pertanto diramate le ricerche. Dopo circa 20 minuti, le pattuglie dei carabinieri della radiomobile nel transitare in via Vertoiba in località Gavassa, incrociavano la vettura segnalata che veniva prontamente fermata. Il conducente, identificato in un 42enne di origini Rumene, a richiesta degli operatori ammetteva di aver rubato 140 euro ad una signora e li consegnava. Grazie alle immediate ricerche, e alle dichiarazioni testimoniali, l’episodio si è concluso con il recupero dell’intera somma di denaro.

Con l’accusa di furto con destrezza, i carabinieri hanno quindi denunciato il 42enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.