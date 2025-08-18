

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Giovedì 14 agosto intorno alle 9 il personale del Reparto Sicurezza Urbana ha arrestato un uomo per tentata rapina. Il personale operante, impegnato nel pattugliamento del Parco della Montagnola, è stato attirato da alcune grida di aiuto. Avvicinandosi, gli operatori hanno trovato un uomo che col proprio corpo sovrastava il corpo di un’altra persona, cercando di colpirlo e di sottrargli il denaro tenuto in tasca e il cellulare.

Gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’aggressore e a mettere in sicurezza l’aggredito a cui, nella prima fase dell’azione criminosa, erano già stati sottratti venti euro, poi restituiti. Visti i fatti accertati, avvisato il Pubblico Ministero di turno, il reo è stato arrestato per tentata rapina. Sabato 16 agosto presso il tribunale di Bologna è stata convalidata la misura precautelare dell’arresto con contestuale applicazione della misura cautelare dell’Obbligo di Firma tre volte alla settimana presso la Questura di Bologna.