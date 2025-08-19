

Il 14 agosto scorso, la Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena il giorno stesso su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini moldavi di 28 e 24 anni, gravemente indiziati dei reati di rapina aggrava e lesioni personali.

Le indagini hanno preso avvio da due distinti episodi criminosi, occorsi rispettivamente a

Modena il 13 maggio scorso ed a Carpi il giorno successivo.

In entrambe le circostanze, gli indagati avrebbero agito con il medesimo modus operandi,

ovvero, dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri on line ed averne guadagnato la fiducia, si erano fatti invitare a casa. Una volta all’interno delle abitazioni, le avevano colpite e minacciate con l’utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore.

La minuziosa attività investigativa, condotta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di

Carpi e della Squadra Mobile di Modena ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di

acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

Si rammenta che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino alla sentenza di

condanna irrevocabile.