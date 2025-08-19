

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Attualmente non si registrano casi di residenti affetti da Chikungunya nella nostra provincia.

Sono stati tuttavia segnalati due casi di soggetti residenti in altre province: uno transitato a Reggio Emilia e uno a Villaminozzo. In entrambi i luoghi è già stato eseguito l’intervento di disinfestazione, come previsto dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Tale protocollo prevede azioni mirate di abbattimento della popolazione di zanzare nelle aree frequentate dal soggetto risultato positivo, per un raggio di 100 metri e non oltre.

La malattia

La Chikungunya è una malattia virale non endemica in Italia, pertanto praticamente tutti i casi sono di importazione, anche se non sempre è possibile risalire con certezza al paziente indice (solitamente rientrato da viaggi di lavoro o turismo in aree endemiche).

La trasmissione avviene esclusivamente attraverso la puntura della zanzara tigre. La malattia non si diffonde da persona a persona.

I sintomi principali sono:

febbre ad insorgenza acuta;

forti dolori articolari e muscolari, spesso invalidanti per le attività quotidiane.

Il periodo di trasmissibilità del virus (fase viremica) va da circa 2 giorni prima dell’esordio dei sintomi fino a 7 giorni dopo. In questo intervallo una zanzara può acquisire il virus pungendo una persona infetta e successivamente trasmetterlo ad altri.

Non esiste un trattamento specifico: la guarigione avviene generalmente entro due settimane. In presenza di sintomi sospetti è fondamentale contattare il proprio medico di medicina generale.

Prevenzione e protezione

La misura più efficace contro la Chikungunya è prevenire le punture di zanzara. Si raccomanda quindi di:

eliminare i ristagni d’acqua , anche di piccola entità, dove le zanzare possono deporre le uova (sottovasi, bidoni, pneumatici, arredi da esterno, giochi per bambini);

, anche di piccola entità, dove le zanzare possono deporre le uova (sottovasi, bidoni, pneumatici, arredi da esterno, giochi per bambini); in caso di depositi permanenti d’acqua e tombini, applicare larvicidi (secondo le indicazioni fornite dal produttore)

(secondo le indicazioni fornite dal produttore) mantenere erba e giardini curati, rimuovendo gli sfalci;

adottare protezioni domestiche come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori ;

; proteggere la pelle con repellenti cutanei certificati e indossare indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle ore serali;

e indossare indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle ore serali; evitare profumi e creme profumate, che attraggono gli insetti.

Si ricorda infine che la zanzara tigre è l’unico vettore di queste patologie: Chikungunya e Dengue non si trasmettono da uomo a uomo, ma esclusivamente tramite la puntura di una zanzara infetta.

Per maggiori informazioni sugli interventi messi in atto dalla Regione Emilia-Romagna per la protezione nei confronti delle zanzare invasive www.zanzaratigreonline.it