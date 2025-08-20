

C’è tempo fino a venerdì 29 agosto per iscrivere i propri figli al prolungamento d’orario in nidi e scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/26.

Il servizio è riservato ai bambini e alle bambine di nidi e scuole d’infanzia comunali e agli iscritti alle scuole d’infanzia statali Rodari, Boccherini e Lippi. I genitori dei bambini di nidi e scuole d’infanzia convenzionati e di Fondazione Cresci@mo possono rivolgersi direttamente al gestore del servizio frequentato.

Il prolungamento sarà attivabile al raggiungimento del numero minimo di tre iscritti a servizio e per l’anno scolastico 2025/26 è attivabile, in particolare, nei nidi comunali nei nidi comunali Amendola, Barchetta, Cividale, Edison, Forghieri, Marcello, Pellico, S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino; nelle scuole d’infanzia comunali Anderlini, Barchetta, Forghieri, Modena Est, Saliceto Panaro, San Damaso, Simonazzi, Tamburini, Villaggio Giardino; nelle scuole d’infanzia statali Rodari, Boccherini e Lippi (via del Parmigianino).

Nello specifico, per le scuole e nidi d’infanzia, il servizio di prolungamento è organizzato dal termine della attività ordinaria fino alle ore 18, dal lunedì al venerdì per singola scuola con la presenza di personale educativo. Per le scuole d’infanzia statali Boccherini e Lippi il servizio terminerà alle ore 17.30. Il servizio di prolungamento orario nella scuola d’infanzia Rodari sarà svolto in collaborazione con la Fondazione Cresci@mo nei locali della scuola d’infanzia Malaguzzi.

Le domande vanno presentate entro il 29 agosto compilando l’apposito form raggiungibile attraverso la pagina web del Settore Istruzione ed Educazione (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) tramite credenziali Spid/Cie/Cns. Le domande pervenute successivamente a tale data verranno accolte e avviate al servizio entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza.

La tariffa per il servizio di prolungamento è pari a 100 euro mensili, mentre per il mese di settembre la tariffa sarà di 50 euro.

Per informazioni è possibile fissare un appuntamento in ufficio tramite l’agenda digitale online, oppure, per quanto riguarda i nidi d’infanzia, è possibile contattare il servizio via email nidi.infanzia@comune.modena.it o telefonicamente 059/2032786-2033867-2033866-2032708; per le scuole d’infanzia la mail è scuole.infanzia@comune.modena.it, mentre i contatti telefonici sono: 059/2032771 – 2032775 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.