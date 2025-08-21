

Sabato 23 agosto 2025, alle ore 21:00, l’incantevole cornice estiva di Villa Maiolani a Guastalla ospiterà un appuntamento speciale della rassegna “Spettacoli in Villa”, ad ingresso gratuito. L’evento vedrà protagonisti i due cantautori Matteo Salzano e Margherita Zerbini, che presenteranno al pubblico il loro progetto musicale cantautoriale.

Il concerto promette di essere un viaggio intimo e toccante attraverso le sonorità distintive dei due artisti. Matteo Salzano, polistrumentista napoletano di base a Guastalla, porterà uno stile folk-minimalista, già espresso nei suoi EP “Qualcosa Giusto Per Iniziare” (2024) e “La Magia Della Carnia” (2025), un lavoro interamente registrato durante una residenza artistica tra le montagne del Friuli. Le sue canzoni si distinguono per un’eleganza e un’ecletticità che le rendono uniche nel panorama musicale emergente.

Margherita Zerbini, la cui musica abbraccia le sfumature del pop e del soul, presenterà al pubblico i brani del suo EP “Scarabocchi”, un vero e proprio “diario intimo” che valorizza la vulnerabilità, la curiosità e la trasparenza. L’espressività dell’artista, unita a una voce potente e delicata, crea un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni. Sul palco, ad accompagnarla, ci saranno, oltre a Matteo Salzano, anche Davide Salzano.

Il progetto musicale cantautoriale, nato dalla collaborazione tra i due artisti, è un connubio di stili e sensibilità che si fondono in un’unica espressione artistica. L’evento, organizzato dal Comune di Guastalla con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, si terrà in via Volturno 1 e offrirà al pubblico una serata all’insegna della musica d’autore di alta qualità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla al numero 0522 839756/761 o via email all’indirizzo ufficiocultura@comune.guastalla.re.it.