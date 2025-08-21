

Prevalenti schiarite la mattina, irregolarmente nuvoloso nel resto della giornata con qualche possibile occasionale rovescio, probabile nuovo aumento della nuvolosità dalla sera/notte.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime con valori compresi tra 18 e 21 gradi, prevalentemente in aumento le massime con valori attorno ai 29/30 gradi nelle zone di pianura interne e di circa 26/28 sulla pianura romagnola e la costa. Venti deboli, o localmente moderati, di direzione variabile. Mare poco mosso sotto costa al mattino con tendenza a divenire mosso o localmente molto mosso su tutti i settori.