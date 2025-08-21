

Il 19 agosto scorso, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo 49enne, gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori, lesioni personali, oltre ad essere indagato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di un’attività d’indagine, avviata in

relazione ad una serie di condotte persecutorie che sarebbero state poste in essere dall’indagato nei confronti della ex coniuge.

L’uomo, dal mese di luglio scorso fino ai giorni recenti, non accettando la fine della relazione sentimentale, aveva iniziato a molestare, minacciare ed aggredire fisicamente i familiari.

Nella serata del 10 agosto scorso, durante l’ennesima lite per futili motivi avrebbe percosso la persona offesa da lui incontrata occasionalmente all’esterno di un locale commerciale.

Gli stessi Carabinieri, più volte allertati dalle vittime, erano stati oltraggiati dal 49enne, al quale nella mattinata odierna è stato notificato anche un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Modena.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.