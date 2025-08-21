

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino ivoriano di 32 anni per i reati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. Nella tarda mattinata di ieri, la Squadra Volante è intervenuta nel quartiere Amendola-Rosselli, in quanto erano giunte alla Centrale Operativa diverse segnalazioni di residenti in merito ad una violenta lite in atto.

Giunti sul posto, gli agenti venivano indirizzati da alcuni testimoni, che avevano seguito l’aggressore senza mai perderlo di vista, in una via limitrofa non lontana dal luogo teatro degli avvenimenti. Subito intercettato dagli operatori, il 32enne è stato fermato e identificato.

Sulla base delle informazioni assunte, gli agenti sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. L’indagato, sorpreso da due coniugi mentre tentava di forzare con una cesoia e una mazzetta da carpentiere la serranda del garage di loro proprietà posto nel seminterrato dell’abitazione, aveva reagito colpendoli più volte al capo e sul corpo con un bastone, che a causa della forza impressa si era spezzato, rincorrendoli poi nel giardino esterno dove l’aggressione era continuata sotto gli occhi di alcuni testimoni, gli stessi che lo avevano seguito fino all’arrivo della Polizia.

Una volta allontanatosi dal luogo dei fatti, l’indagato si era recato all’interno di una abitazione, che da alcuni giorni occupava abusivamente, dove un altro testimone lo aveva visto nel cortile mentre lavava in un recipiente il bastone di legno. Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto cesoie e bastone, spezzato in una estremità, nei pressi dell’abitazione dell’indagato, mentre la mazzetta da carpentiere è stata consegnata alla Polizia dalle vittime, che erano riuscite nell’intento di sottrargliela durante l’aggressione.

La coppia è stata soccorsa da personale sanitario del 118 e accompagnata presso il Pronto Soccorso del locale Policlinico. Entrambi sono stati dimessi con prognosi di 20 giorni.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.