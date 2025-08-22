

Nella notte del 21 agosto, a seguito di una segnalazione di furto pervenuta tramite il numero di emergenza 112, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti presso una pasticceria di Castelfranco Emilia. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti si erano introdotti da una finestra all’interno dell’esercizio commerciale e avevano asportato la somma contante di circa 200 euro dal registratore di cassa.

Dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno, i carabinieri hanno individuato un sospetto, che indossava una maglietta blu con stampe gialle molto vistose e un borsello nero a tracolla, avviando tempestivamente le ricerche. Infatti, a poche centinaia di metri dal luogo del furto, hanno rintracciato e bloccato un uomo corrispondente all’identikit.

A seguito di perquisizione, il sospettato è stato trovato in possesso del denaro asportato, prevalentemente costituito da monete, che è stato posto sotto sequestro. Successivamente, l’uomo è stato identificato in un cittadino marocchino di 32 anni, che è stato pertanto segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di furto aggravato.