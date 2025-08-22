

Martedì 26 agosto apre la XXI edizione di Poesia Festival con una rilettura della vita e delle opere di Giacomo Puccini. Nel Piazzale Sant’Agostino di Modena, alle ore 21:30, la vita del celebre compositore lucchese viene raccontata a un anno dal centenario della sua morte attraverso la sua musica, eseguita da Rebecca Brusamonti (soprano), Valentina Garavaglia (soprano), Xinrui Liu (tenore) e Angiolina Sensale (pianoforte e racconti).

In caso di maltempo, l’evento è rinviato a data da definire.

***

Mercoledì 27 agosto a Zocca alle ore 21:00 un appuntamento dedicato a Sandro Pertini, il “Presidente galantuomo”, un “hombre vertical”. Sul palcoscenico del Teatro Il Blasco lo spettacolo Sandro, di Christian Poli: è Andrea Santonastaso (autore anche dei disegni) a raccontare il Presidente più amato dagli italiani, simbolo di libertà, democrazia e antifascismo, di ispirazione per molti poeti e scrittori. Monologhi e regia di Nicola Bonazzi, scene di Nicola Bruschi, videomapping di Francesco Massari. Con una poesia di Edoardo Sanguineti.

***

Nel XXI secolo sono sempre di più le poetesse con una larga fama nazionale, che hanno saputo imporsi sulla scena poetica. Giovedì 28 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice di piazza dei Contrari di Vignola, Erika Beneventi presenta una serata tutta al femminile intitolata Speriamo che sia femmina (III edizione). Una formula già sperimentata con successo nelle passate edizioni che torna con nuovi ospiti: Serena Dibiase, Paola Loreto, Annalisa Manstretta e Daniela Pericone, quattro tra le più importanti poetesse del panorama italiano contemporaneo, leggono i loro testi accompagnate dalla musica di Francesca Carola e Maria Pia Carola (duo pianoforte a quattro mani).

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Sala dei Contrari nella Rocca di Vignola.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it