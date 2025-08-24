

Prima uscita stagionale per il Sassuolo di Fabio Grosso, che al debutto in Serie A 2025/26 ha incrociato subito il cammino del Napoli campione d’Italia. Al termine dei 90 minuti del “Mapei Stadium” a sorridere è stata la squadra di Antonio Conte, capace di portare a casa i primi tre punti della nuova stagione.

Nonostante la sconfitta, l’allenatore neroverde ha voluto sottolineare l’atteggiamento della sua squadra: “Abbiamo provato a fare la nostra partita, siamo rimasti in gara contro una squadra forte e matura, non era facile e abbiamo scoperto il livello della categoria. Sono contento di come i ragazzi sono stati in campo e come si sono sacrificati, usciamo dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto e l’ambizione di migliorare, peccato per il risultato”.

Grosso ha poi analizzato la prestazione evidenziando le aree di crescita: “Non era facile, sappiamo ciò che possiamo migliorare. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto bene, potevamo essere più coraggiosi e capire i momenti del gioco. Non era semplice restare in gara, l’abbiamo fatto anche in 10, guardiamo avanti con positività, lasciamo il risultato ma ci portiamo a casa delle note positive. Dobbiamo essere bravi a resistere alle difficoltà, sappiamo che sarà difficile ma sono convinto che abbiamo le qualità per raggiungere il nostro obiettivo”.

Anche il capitano Filippo Romagna, leader della retroguardia neroverde, ha sottolineato il valore della sfida contro una delle big del campionato: “Abbiamo provato a contrastare una corazzata come il Napoli, ci vuole molto equilibrio in queste partite contro grandi squadre e bisogna essere bravi ad aspettare l’occasione per riaprirla. Purtroppo non è arrivata ma comunque abbiamo fatto la nostra prestazione che ci lascia la consapevolezza che con certe squadre serve essere perfetti per fare punti”.

Il difensore ha poi lanciato uno sguardo al lavoro che attende la squadra nelle prossime settimane: “Non è comunque una serata negativa. Noi difensori abbiamo tanto da lavorare, ma tutta la squadra partecipa alla fase difensiva perché in questo campionato basta mezza opportunità per fare male. C’è ancora qualcosa da migliorare, la base per affrontare questo campionato è l’equilibrio per tutta la stagione, è necessario saper attaccare e saper difendere uniti, come una squadra”.

Il Sassuolo esce dunque battuto ma con la convinzione di poter crescere: un punto di partenza da cui costruire il percorso verso la salvezza.

Claudio Corrado