“Un ringraziamento agli agenti di Polizia Locale che sono intervenuti a tutela dei cittadini in via Marconi nella mattina di oggi. Il loro operato, condotto con grande professionalità nei confronti di una persona in stato di elevata alterazione e con comportamenti fortemente aggressivi, tenuto anche conto delle armi che questo portava con sé nello zaino, ha scongiurato un concreto rischio per la sicurezza delle persone”.

Così l’assessora alla Sicurezza integrata Matilde Madrid commenta l’episodio che questa mattina in via Marconi ha visto impegnati diversi agenti per fermare una persona in evidente stato di alterazione.

Quello che poi è stato identificato come un trentenne straniero, è stato notato da una pattuglia mentre urlava contro delle persone in attesa dell’autobus. Alla vista degli agenti l’uomo si è lanciato sull’auto di servizio e poi verso un operante con l’intento di colpirlo. L’uomo si è poi denudato. Grazie anche all’uso dello spray al peperoncino in dotazione l’esagitato è stato finalmente bloccato. Condotto in centrale è stato trovato in possesso di 2 coltelli e droga ed è stato arrestato.