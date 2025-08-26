Nella mattinata odierna è stata denunciata la scomparsa di Danilo BISOGNANO, nato il 15.07.1966 a Brindisi (BR), da parte del fratello gemello, presso gli Uffici del Commissariato Due Torri San Francesco.
In particolare, il fratello ha riferito agli Agenti che nel pomeriggio di ieri, i due si trovavano in via Marconi, luogo di residenza dei due, per fare una passeggiata, durante la quale il denunciante a seguito di un mancamento ha perso di vista suo fratello.
Quest’ultimo, soggetto vulnerabile in quanto affetto da schizofrenia e invalidità, si sarebbe allontanato senza far più ritorno nella propria abitazione.
Al momento della scomparsa, l’uomo indossava un maglione ed un pantalone di colore grigio chiaro e delle scarpe da trekking. Inoltre, lo stesso non portava né documenti di riconoscimento né denaro.
Pertanto si richiede a tutti i cittadini di prestare particolare attenzione e, qualora avvistassero l’uomo o avessero informazioni utili al suo ritrovamento, di contattare immediatamente il Commissariato di Polizia Due Torri San Francesco al numero 0516560811.
La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza e il pronto ritrovamento della persona scomparsa.