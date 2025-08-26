

Ricevuta dal Ministero dell’Interno la notizia del completo dissequestro dell’area dello stabilimento Inalca di via Due Canali,il Comune di Reggio Emilia ha immediatamente intimato all’azienda di completare la bonifica dell’intero sito produttivo devastato da un incendio l’11 febbraio.

A tutela della salute pubblica e dell’ambiente, l’amministrazione comunale, in base all’ordinanza contingibile e urgente già emessa, ha infatti prescritto all’azienda conduttrice dell’impianto di rimuovere e smaltire i materiali contenenti amianto e i sottoprodotti di origine animale ancora presenti nelle aree, compresa quella recentemente dissequestrata, sottolineando appunto l’obbligo di eliminare qualsiasi tipo di rifiuto presente, anche quelli di origine animale.

L’azienda dovrà inoltre adottare le misure precauzionali atte ad evitare la dispersione di fibre e dovrà comunicare a Comune, Arpae e Ausl l’avvio e il completamento delle operazioni.

Le prescrizioni di bonifica prevedono che l’azienda, a cui la Procura con la recente revoca del sequestro del corpo collassato per le fiamme, ha restituito ora l’intera area, individui una ditta incaricata delle attività e della redazione del cronoprogramma, dando corso agli adempimenti entro 15 giorni.

La documentazione, insieme alla relazione dell’avvenuta bonifica, dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Amministrazione comunale, oltre che ad Arpae e all’Azienda Ausl di Reggio e il mancato rispetto delle prescrizioni sarà perseguito ai sensi di legge.