

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



A seguito della mobilitazione e della denuncia collettiva presentata ai primi di agosto dai riders con il supporto della FeLSA CISL, la Questura di Bologna ha intensificato il monitoraggio delle aree cittadine più a rischio e avviato verifiche più approfondite sulle segnalazioni ricevute.

Un primo risultato concreto si è registrato nel mese di agosto: un rider vittima di furto ha sporto denuncia e, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, la bicicletta è stata ritrovata e restituita.

“È un segnale incoraggiante – dichiara Francesca Cocco, Segretaria Generale della FeLSA CISL Emilia Romagna – che dimostra come il lavoro di squadra fra istituzioni e parti sociali possa portare a risultati tangibili. Non possiamo abbassare la guardia: i furti, le rapine e le aggressioni non si sono fermati e le denunce dei lavoratori continuano ad arrivare. Per questo chiediamo che l’impegno preso diventi stabile e strutturato, affinché nessun rider resti solo di fronte a episodi di violenza o sopruso”.

Accanto al supporto nelle denunce, la FeLSA CISL sottolinea con forza la necessità di rafforzare la prevenzione: più pattugliamenti nelle zone segnalate dai lavoratori, una presenza costante sul territorio e strumenti di monitoraggio che rendano più sicuro l’esercizio della professione, soprattutto nelle ore serali e notturne. “La sicurezza non può ridursi a un intervento ex post – aggiunge Cocco – ma deve tradursi in un presidio visibile e continuo, capace di scoraggiare chi pensa di poter aggredire o derubare impunemente chi lavora in strada”.

Fondamentale, in questo percorso, è che i riders denuncino ogni episodio subito e che lo facciano con tempestività: solo così si possono attivare le forze dell’ordine in tempo utile e rendere più efficace l’azione di contrasto. Denunciare significa non solo tutelare se stessi, ma contribuire a proteggere l’intera comunità dei lavoratori.

Per anticipare l’intervento sul terreno, in caso di emergenza i lavoratori possono rivolgersi immediatamente al 112 NUE oppure utilizzare l’app YouPol per segnalare in tempo reale situazioni di pericolo o aggressioni. La denuncia andrà poi formalizzata, così da cristallizzare l’episodio e permettere alle forze dell’ordine di agire con maggiore efficacia.