Schianto a Vignola: muore giovane 21enne

Un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla via per Spilamberto a Vignola. Il ragazzo, A.B., 21 anni, residente in Valsamoggia, viaggiava in sella ad una motocicletta quando, giunto all’altezza del McDonald’s, si è scontrato con il furgone di un correre che viaggiava nella direzione opposta.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate: nonostante i soccorsi inviati dal 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Il 50enne conducente del furgone è stato accompagnato all’ospedale di Vignola per lievi ferite. La Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli si è occupata dei rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.