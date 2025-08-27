

È disponibile il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a Novellara. Il bando è riservato alle famiglie con un valore ISEE non superiore a €17.428,46 e con un patrimonio mobiliare del nucleo familiare non oltre € 35.560,00.

Il bando rimarrà aperto fino al 30 settembre e consentirà ai cittadini interessati di presentare domanda per accedere alla graduatoria, dalla quale verranno successivamente effettuate le assegnazioni definitive degli alloggi ERP. L’appuntamento, che viene proposto ogni due anni, rappresenta un’occasione importante per garantire pari opportunità di accesso alla casa a chi ne ha più bisogno.

“In questi anni – sottolinea l’assessora alle politiche abitative Laura Bocedi – gli alloggi sono stati oggetto di interventi di riqualificazione per l’efficientamento energetico. L’attenzione e la volontà di migliorare costantemente il patrimonio abitativo ERP è un impegno condiviso tra il Comune e Acer. Siamo consapevoli che il tema della casa sia centrale e particolarmente sensibile per molte famiglie in difficoltà: la possibilità di presentare domanda rappresenta uno strumento democratico per rispondere a necessità concrete. Come amministrazione e come comunità continueremo a essere al fianco dei nuclei familiari di Novellara, sostenendo politiche abitative che diano risposte reali ai cittadini”.

Tutte le informazioni e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito del Comune di Novellara.