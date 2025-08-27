

Venerdì 29 e sabato 30 agosto e nel weekend successivo, venerdì 5 e sabato 6 settembre, torna la MdBeer Fest, la festa della birra in stile Oktoberfest organizzata dal Circolo Arci “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella, come sempre allestita sotto le strutture esterne della sede del gruppo di sbandieratori, musici, sputafuoco, arcieri e costumanti che rievocano Matilde di Canossa e il Medioevo.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, attira sempre numerosi partecipanti grazie alla qualità dei prodotti gastronomici e della birra in stile Oktoberfest, oltre che alla musica dal vivo nelle quattro serate organizzate dal circolo Arci situato in via Pasubio 2, all’inizio della strada che dalla tangenziale del paese porta verso Piazzola di Bibbiano (cercare Maestà della Battaglia su Google perché vari navigatori portano altrove).

Per quanto riguarda la parte musicale, nelle quattro serate si esibiranno altrettante band. Venerdì 29 agosto toccherà agli Space Invaders, rock band che propone un repertorio anni ’70, ’80 e ’90. Sabato 30 andrà in scena la Stay Tuned Band, con brani della storia del rock dagli anni ’60 al 2000. Venerdì 5 settembre sarà la volta delle sonorità dei mitici anni ’50 americani con i Boogie Airlines. Sabato 6 settembre la festa proporrà la Domani Chiuso Band e le cover rock anni ’70, ’80 e ’90.

La parte gastronomica prenderà sempre il via alle ore 19.30. Il menù propone vari piatti unici: stinco di maiale affumicato con cipolle caramellate, patatine tritte e bretzel; tris di würstel bavaresi con cipolle caramellate, patatine fritte e bretzel; mezzo pollo allo spiedo con funghi trifolati, patatine fritte e bretzel; costine alla griglia con cipolle caramellate, patatine fritte e bretzel; spatzle di spinaci con speck e panna, salsiccia alla birra e bretzel; spatzle di spinaci con panna, polpette vegetali e bretzel (piatto vegetariano). Poi le stuzzicherie: panino con salsiccia e cipolla caramellata; panino con salsiccia cipolla caramellata e peperoni bretzel; patatine fritte. Come dolce, lo strudel con crema pasticcera.

Immancabili le birre: la Löwenbräu Oktoberfest (è l’icona dell’Oktoberfest, la Marzen per eccellenza, una chiara fresca dal colore biondo brillante, ideale per specialità bavaresi); la Löwenbräu Triumphator (birra doppio malto dal colore ambrato scuro); la Hb Sommerzwickl (birra a bassa fermentazione, leggermente aromatica con un pizzico di luppolo); la Theresianer senza glutine (una lager non filtrata, molto ben equilibrata, leggera e profumata); la Forst 0,0% (birra corposa dal gusto pieno e bilanciato, nonostante i 0,0% gradi alcolici).

La festa propone anche bibite, vini, cocktail, liquori e caffè. Per le cene è consigliata la prenotazione al numero 340 8102625.