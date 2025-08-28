

Torna dal 29 al 31 agosto a Castiglione dei Pepoli ‘Montagna in Fiera’ una delle fiere più popolari dell’estate dell’Appennino bolognese. Il centro di Castiglione accoglierà turisti e visitatori nell’appuntamento fieristico che propone, lungo le vie del paese, articoli divisi per aree tematiche: quella artigianale con l’edilizia, i prodotti e i servizi per la casa, le aziende locali; la parte dedicata alla moda con abbigliamento e calzature e quella pensata esclusivamente per gli hobbisti e il tempo libero. 130 stand aperti dal tardo pomeriggio di venerdì e per tutta la giornata di sabato e domenica fino a tarda sera. Non mancheranno poi alimenti locali e ristorazioni tipiche regionali.

Numerosi eventi e spettacoli animeranno le tre giornate di fiera: artisti di strada, giocolieri, musica live e spettacoli itineranti coinvolgenti per grandi e piccini.

E per concludere… domenica sera il cielo si accenderà con un fantastico spettacolo pirotecnico!

Per la giornata di domenica 31, dalle 9:30 alle 18:00, il Comitato Acconciatori ed Estetisti in Strada vi aspetta cont tagli di capelli, messa in piega, servizi estetici e tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione dei Pepoli. Un’occasione unica per essere più belli per beneficenza!

Anche quest’anno ci prepariamo a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’estate castiglionese – riferisce l’Assessora all’associazionismo Greta Burla – “Montagna in Fiera” è una manifestazione che da sempre unisce tradizione, territorio e comunità e che ci accompagnerà verso la chiusura dell’estate. Sarà un’occasione per ritrovarsi, per riscoprire le nostre radici, valorizzare le eccellenze locali e soprattutto vivere insieme momenti di allegria, musica, spettacoli e buon cibo. Tre giornate dense di appuntamenti, pensate per tutte le età e per tutti i gusti, con l’obiettivo di offrire a cittadini e visitatori un’esperienza autentica, nel cuore del nostro splendido territorio. Un ringraziamento sentito va a tutte le persone, le associazioni, i volontari e gli operatori che ogni anno mettono impegno, passione e tempo per rendere possibile questo evento, che cresce e si arricchisce di edizione in edizione. Invito tutti a partecipare numerosi, per vivere insieme un fine settimana di festa e condivisione”.