

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Soliera entra per la prima volta nel percorso della Via Germanica Romea Imperiale, e lo fa in occasione del Giubileo 2025: un evento storico e simbolico che segna l’inserimento del territorio in uno degli itinerari ufficiali di pellegrinaggio verso Roma. Il percorso solierese avrà inizio la mattina di sabato 13 settembre alle ore 8.30 con il ritrovo a Sozzigalli, sull’argine nei pressi del ponte.

Dopo i saluti istituzionali, il cammino prenderà il via alla scoperta del territorio e dei suoi luoghi simbolici. I pellegrini attraverseranno l’argine del fiume Secchia e passeranno davanti alla chiesa di Sozzigalli, proseguendo poi lungo via Sabbioni con una sosta presso il sito della vecchia chiesa di via Santa Maria. Accompagnati dal Centro Studi Storici Solieresi e dal gruppo Muovi Soliera, il cammino proseguirà in direzione di Limidi percorrendo via Gambisa, con un approfondimento sul tema della centuriazione romana e la valorizzazione della frazione e della sua chiesa. È previsto l’arrivo a Limidi intorno alle 11.30 con una sosta caffè presso la canonica. Da qui, si ripartirà verso Soliera percorrendo via Papotti e nuovamente via Gambisa. L’arrivo nel centro storico di Soliera è previsto per le 13.30 circa, dove sarà allestito un punto ristoro. Nel pomeriggio sarà possibile partecipare a visite guidate al borgo murato, alla chiesa e al Castello Campori, sempre con la collaborazione del Centro Studi Storici Solieresi. A completare l’esperienza, è prevista anche una visita all’acetaia a cura della Compagnia Balsamica di Soliera. La mattina di domenica 14 settembre, alle ore 8.00, i pellegrini ripartiranno da Soliera alla volta di Campogalliano, proseguendo lungo il percorso della Via Germanica. Potranno partecipare tutti i cittadini che lo desiderano; occorre iscriversi – c’è ancora qualche posto – entro il 31 agosto 2025 chiamando il numero 335 7839323 o scrivendo una mail a imperialevrg@gmail.com.Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Soliera.