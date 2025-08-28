

Si sono conclusi oggi gli incontri di benvenuto e bentornato organizzati dal Nido d’Infanzia di Castelfranco Emilia in vista dell’avvio del nuovo anno educativo, che prenderà il via ufficialmente il primo settembre. Durante gli appuntamenti, terminati oggi con la visita al Girasole di Piumazzo, le famiglie hanno potuto conoscere nel dettaglio il funzionamento del servizio: dagli orari di apertura al servizio di mensa, fino all’organizzazione delle attività quotidiane. Un momento significativo è stata la visita agli spazi del nido, con la possibilità di vedere le sezioni, scoprire dove i bambini sono stati assegnati e incontrare le educatrici che li accompagneranno nel loro percorso di crescita. Gli incontri hanno inoltre favorito la conoscenza reciproca tra le famiglie.

«L’inizio del percorso al nido è un momento molto importante, sia per i bambini che per le famiglie – sottolinea il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli –. Con questi incontri abbiamo voluto offrire un’accoglienza attenta e curata, per far sì che mamme e papà possano affrontare serenamente questa nuova tappa e sentano il nido come un luogo di crescita condivisa. Il nostro impegno è garantire un servizio educativo di qualità, che valorizzi le relazioni e favorisca il benessere di tutti i bambini. Quest’anno abbiamo 208 posti comunali a cui si aggiungono 48 convenzionati, per un totale di 256; nel 2026 punteremo ad aumentare ancora di più con la fine dei lavori del Nido Scarabocchio».