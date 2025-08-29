

Inaugurata a fine gennaio dopo gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico, la rinnovata struttura di via Frassati 1, a San Polo d’Enza, si prepara ad accogliere nuovi ulteriori servizi per la cittadinanza della Val d’Enza e non solo.

A partire dal prossimo lunedì 1 settembre, infatti, presso la Casa della Comunità di San Polo saranno attivi gli ambulatori medico e infermieristico, con apertura h12, dal lunedì al sabato. Si tratta di due ambulatori, aperti a tutta la cittadinanza, progettati per garantire assistenza medica ed infermieristica 12 ore al giorno, dal lunedì al sabato. Vi opereranno medici ed infermieri che lavoreranno congiuntamente agli altri servizi già presenti all’interno della struttura, compresi i medici della Medicina di Gruppo “Il Glicine”, le pediatre e gli specialisti presenti (neurologi, neuropsichiatri, ginecologi), valutando i bisogni degli assistiti in modalità multiprofessionale. Per garantire una presa in carico appropriata e coerente con i bisogni di salute, si invita a chiamare il numero 0522 290001. Per i residenti in Emilia Romagna l’accesso all’ambulatorio medico e infermieristico è libero e gratuito.

Il servizio offerto non sostituisce l’attività del proprio Medico di Medicina Generale, ma si integra con essa e con gli altri servizi di cure primarie già presenti sul nostro territorio come la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e il Pronto Soccorso. Il servizio, prima esperienza in provincia di un modello “casa di comunità spoke” che potrà costituire lo standard aziendale per una sanità di prossimità, amplia l’offerta della struttura, che ospita già Medici di Medicina Generale e Pediatre di Libera Scelta, il servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, il Servizio Salute Donna e il Centro Diurno di Salute Mentale. Completano l’offerta dei servizi della Casa della Comunità di San Polo il PUA (punto unico di accesso) per la presa in carico sanitaria e sociale, la COT, Centrale Operativa Territoriale, che esprime bene lo stretto legame tra ospedale e territorio, con operatori sanitari e sociali che garantiscono una presa in carico dei pazienti a 360 gradi e l’open G, servizio gratuito, con accesso su appuntamento, dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 28 anni che si trovano a gestire stati emotivi complessi. Sono presenti, inoltre, gli assistenti sociali territoriali, ad assicurare la necessaria integrazione socio-sanitaria per una valutazione multidimensionale, lo Sportello per la ricerca dei collaboratori famigliari, le associazioni di volontariato e il servizio di mediazione culturale.

L’accesso agli ambulatori medico ed infermieristico in Casa della Comunità sarà garantito nei seguenti orari di apertura:

Ambulatorio Medico: dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, tel. 0522 290001;

Ambulatorio Infermieristico: dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, tel. 0522 290001