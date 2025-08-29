

Da lunedì 1 settembre a Castelvetro chiuderà tutto il transito veicolare e pedonale sulla strada provinciale 569 di Vignola nel tratto compreso dall’intersezione con Via della Resistenza all’intersezione con la strada provinciale 17 (via Modena) in centro abitato di Ca di Sola.

La chiusura durerà fino a domenica 14 settembre in modo tale da garantire il ripristino della viabilità entro l’inizio nell’anno scolastico 2025/2026.

I lavori fanno parte dell’intervento di rinnovo e potenziamento della rete acquedottistica e in parte fognaria previsto dal Gruppo Hera nell’ambito dei finanziamenti Pnrr con l’obiettivo di rendere la rete idrica sempre più interconnessa e quindi efficiente, in particolare a servizio del territorio pedecollinare.

Il traffico proveniente da Solignano con direzione Vignola verrà deviato lungo la Nuova Pedemontana all’intersezione di via Lingua Lunga e ai soli residenti sarà permesso il transito per raggiungere Via della Resistenza, mentre Il traffico proveniente da Vignola con direzione Solignano sarà deviato lungo la Nuova Pedemontana all’intersezione con la strada provinciale 17.