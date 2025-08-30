

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 23 anni, originario dello Sri Lanka.

L‘individuo, per motivi ancora da approfondire, ha ripetutamente colpito con numerose coltellate i genitori e la sorella minore, provocando loro ferite di vario grado. Il padre, di 57 anni, ha riportato lesioni all’addome e alla schiena; la madre, di 42 anni, è stata colpita al collo e all’addome; mentre la sorella minore, quindicenne, ha subito ferite meno gravi al dorso e a una mano.

Fortunatamente, nessuno dei familiari risulta attualmente in pericolo di vita.

L‘aggressore è stato tempestivamente immobilizzato dai Carabinieri e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Modena, seguendo le disposizioni del Pubblico Ministero. L’arma utilizzata, un coltello a serramanico, e l’appartamento in cui si è svolto il crimine sono stati posti sotto sequestro.

La Procura della Repubblica ha avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena la richiesta di convalida dell’arresto, imputando al giovane i reati di duplice tentato omicidio aggravato a danno dei genitori e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore.