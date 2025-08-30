

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 28enne rumeno.

Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri durante un posto di controllo alla circolazione stradale, mentre si trovava a bordo di un’auto con altri connazionali. Sottoposto a ulteriori accertamenti, mediante l’interrogazione della banca dati SDI – Sistema di Indagine, il 28enne è risultato destinatario del provvedimento che la Procura della Repubblica di Bologna aveva emesso nei suoi confronti a dicembre 2023.

Arrestato dai Carabinieri che hanno informato il Pubblico Ministero di turno, il giovane rumeno è stato tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione, nonché 4.300 euro di multa, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna ricevute nel 2022, da parte del Tribunale di Treviso – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e nel 2023, da parte del Tribunale di Bologna – Frode informatica.