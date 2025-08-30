

Alla Questura di Reggio Emilia è tempo di saluti, segnando la fine del servizio per il Sostituto Commissario Viviana Claudia Stagno, che lascia il corpo dopo 35 anni di dedizione e impegno, raggiunta l’età pensionabile. Dopo la recente cessazione dal servizio del Commissario Andrea Gianferrari, anche la collega Stagno conclude la sua lunga carriera nella Polizia di Stato.

La sua storia professionale inizia nel 1987, quando, appena vincitrice del primo concorso pubblico aperto alle donne, entra come agente nella Polizia di Stato, frequentando la scuola allievi agenti di Piacenza. Dopo una breve esperienza alla Questura di Modena, si trasferisce nel 1990 a Reggio Emilia, dove svolge incarichi di rilievo presso la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione. Nel 1996 ottiene la promozione a Vice-Ispettore.

Tra il 1996 e il 2013 opera presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ricoprendo ruoli come Capo-Turno della Squadra Volante e successivamente come coordinatrice della Sala Operativa. In seguito assume la responsabilità del posto di polizia “Turri“ e del dispositivo di prossimità “poliziotto di quartiere,” contribuendo alla sicurezza e al dialogo con il territorio.

Dal 2014, il Sostituto Commissario Stagno viene assegnata all’Ufficio di Gabinetto della Questura reggiana, diventando una figura essenziale per l’organizzazione delle relazioni esterne, eventi pubblici e cerimonie. Gestisce con efficacia la segreteria dei vari Questori che si sono succeduti negli anni, distinguendosi per professionalità e capacità organizzative. Tra gli incarichi più significativi, emerge il ruolo di delegata del Gruppo Operativo di Sicurezza al “Mapei Stadium – Stadio città del Tricolore.” Qui monitora con precisione servizi complessi di ordine pubblico legati a partite calcistiche di rilievo – dalla Serie A fino agli incontri internazionali della Champions ed Europa League o persino della Nazionale maschile di calcio.

Le sue qualità professionali e umane non sono passate inosservate: nel 2018 ha ricevuto la Medaglia d’Oro al merito di servizio e, nel febbraio di quest’anno, si è vista conferire la Croce d’Oro per anzianità di servizio. Nel momento dell’addio, il Questore di Reggio Emilia, dott. Giuseppe Maggese, accompagnato dal Vicario del Questore, da Funzionari e operatori della Questura, esprime caldi ringraziamenti alla collega Viviana Claudia Stagno per il prezioso contributo degli ultimi 35 anni alla comunità reggiana. Un saluto carico di affetto e riconoscenza accompagna gli auguri per un futuro luminoso nella nuova fase della sua vita.