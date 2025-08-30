

Poco dopo la mezzanotte, su richiesta del 118, i Carabinieri della Stazione di Scandiano sono intervenuti nei pressi del pronto soccorso cittadino, dove i sanitari stavano prestando soccorso a un giovane italiano di 24 anni, residente nel comprensorio ceramico modenese. Il ragazzo presentava una ferita da arma da taglio alla gamba sinistra ed è stato successivamente trasportato presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Non versa in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti è emerso che il giovane sarebbe rimasto ferito poco prima in via della Repubblica a Scandiano, verosimilmente al culmine di una lite con un altro soggetto. I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’autore dell’aggressione e ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.