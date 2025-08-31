

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Modena tre persone per uso personale di droga.

Nel dettaglio, sono stati controllati due cittadini tunisini, rispettivamente nati nel 2005 e nel 1999, trovati in possesso rispettivamente di 7 e 3 grammi di hashish, oltre a un 30enne, originario del Marocco, trovato in possesso di 13 grammi di fumo.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre i tre stranieri sono stati segnalati quali assuntori di droga.

I controlli, svolti nelle aree urbane maggiormente frequentate e nei parchi, rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza disposte dal Comando Provinciale di Modena.