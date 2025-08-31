La Juventus vince di misura in casa Genoa, decide Vlahovic

GENOVA (ITALPRESS) – Dopo il successo in casa contro il Parma, la Juve di Tudor non stecca neanche al Ferraris e si mantiene a punteggio pieno dopo due giornate. La Vecchia Signora, infatti, si impone per 1-0 contro il rognoso Genoa di Vieira, grazie alla rete nel secondo tempo realizzata da Vlahovic, voglioso più che mai di tornare protagonista in bianconero. Gli ospiti non brillano ancora sul piano del gioco e rischiano nel finale, quando i rossoblù colpiscono una clamorosa traversa con Masini. Nonostante un primo tempo intenso e frizzante, nella prima mezz’ora di gioco si vedono ben poche occasioni da gol. Il primo tiro in porta, infatti, arriva solo al 26′, quando Ellertsson, in ripartenza, impegna Di Gregorio con una conclusione potente ma centrale. Dopo aver sofferto l’avvio arrembante del Genoa, col passare dei minuti i bianconeri riescono ad eludere con maggiore facilità il pressing feroce dei padroni di casa. Come spesso accaduto in passato, si accende Yildiz e, di conseguenza, si sveglia tutta la Juve. Proprio dai piedi del turco, infatti, nascono due palle gol clamorose per la Vecchia Signora. A difendere, però, la porta del Grifone ci pensa un monumentale Leali, miracoloso prima al 41′ sulla girata in area piccola di Gatti, poi al 43′ sul mancino ad incrociare di Yildiz (sulla ribattuta David manda alto). Ad inizio ripresa il Genoa reagisce, riuscendo a spaventare a più riprese i bianconeri, grazie alle iniziative di Ellertsson sulla corsia di destra, spesso favorito dalla marcatura blanda di Joao Mario. Al 60′ i tentativi di Stanciu e Colombo vengono murati rispettivamente da Kalulu e Locatelli. Dall’altra parte, la Juve attacca con costanza, ma alla squadra di Tudor manca lucidità nei metri finali, causata anche dal calo fisico di Yildiz. L’allenatore bianconero allora cerca di ovviare al problema, pescando un pò di qualità dalla panchina, grazie ai subentri di Koopmeiners, Kostic e Vlahovic. I due giocatori serbi si rivelano subito determinanti, confezionando al 73′ la rete dell’1-0. Su angolo battuto da Kostic, Vlahovic attacca il primo palo, sovrasta Ostigard e deposita di testa la palla in rete. La Juve vince contro il Genoa senza però risparmiarsi un brivido finale. Per blindare i tre punti, infatti, Di Gregorio deve effettuare una parata decisiva al 96′ sul tiro di Ekuban: sul calcio d’angolo successivo Masini fa tremare di testa la traversa avversaria. Alla vigilia della sosta delle nazionali, dunque, i bianconeri raggiungono Napoli e Roma a punteggio pieno.

