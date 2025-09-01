

Da questa mattina, all’esterno della stazione ecologica Arcobaleno di via Madre Teresa a Sassuolo, è attiva una batteria di cassonetti per il conferimento di carta e plastica/lattine.

I contenitori, utilizzabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, permettono di conferire i materiali anche al di fuori dei giorni e degli orari previsti dalla raccolta porta a porta e senza dover accedere all’interno della stazione ecologica.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il Gruppo Hera ha installato una batteria di 8 cassonetti da 1.700 litri: 4 dedicati alla carta e 4 a plastica/lattine. I contenitori sono già operativi e apribili tramite Carta Smeraldo, in dotazione a tutti gli utenti.

In questo modo i cittadini possono conferire carta e plastica rapidamente, evitando code e attese all’ingresso dell’impianto, anche nei momenti di chiusura.

La nuova area Eco-Self rappresenta un servizio integrativo e non sostitutivo del porta a porta, pensato per offrire agli utenti un’alternativa pratica e veloce per il conferimento di carta e plastica.

“Questi nuovi cassonetti – sottolinea il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – sono una risposta concreta alle richieste dei cittadini, che chiedevano maggiore flessibilità. È un modo per andare incontro alle esigenze di chi, per vari motivi, non riesce a rispettare i giorni e gli orari stabiliti per l’esposizione dei rifiuti”.

“Si tratta di un passo avanti importante – aggiunge l’Assessore alle Politiche Ambientali, Andrea Baccarani – frutto della stretta collaborazione tra Comune di Sassuolo ed Hera. Una soluzione che non solo facilita i cittadini, ma contribuisce anche a rendere più efficace il sistema misto di raccolta differenziata, che richiede continui miglioramenti e soprattutto la collaborazione attiva di tutti”.