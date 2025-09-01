

Si tratta di interventi di risanamento della pavimentazione al fine di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità che inizieranno dal 1° settembre e finiranno entro ottobre 2025, con possibili modifiche nei tempi di esecuzione in base all’andamento delle operazioni.



I lavori rientrano nel progetto di riqualificazione della rete stradale gestita dalla Città Metropolitana di Bologna, che riguarda anche la strada provinciale SP 29 “Medicina – S. Antonio di Quaderna”, tratto dal km 1+500 al km 5+000 circa, nel territorio medicinese.

Gli interventi si svolgeranno indicativamente dalle ore 8 alle 17, con la possibilità di variazioni in base alle necessità, anche durante la notte, se autorizzato dalla direzione lavori.

Cosa cambia per la circolazione?

Sensi unici alternati, regolamentati da movieri, saranno istituiti nei tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori, durante l’orario di lavoro.

Limite di velocità ridotto a 30 km/h nei tratti interessati dai cantieri.

Divieto di sorpasso per tutti i veicoli nei tratti oggetto di lavori.

Possibili deviazioni parziali delle corsie di marcia, in base all’avanzamento delle lavorazioni.

Alternativa viabilità tratto Sant’Antonio – Medicina: per chi ha necessità di dirigersi da Sant’Antonio a Medicina, si suggerisce di percorrere via Sant’Antonio e via Fiorentina ed evitare, possibilmente, via del Canale.

Per la sicurezza di tutte le persone, saranno adottati dispositivi di segnaletica temporanea previsti dal Nuovo Codice della Strada. Si invita a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale temporanea e a seguire le indicazioni fornite dai movieri.

«Siamo contenti che la Città Metropolitana abbia raccolto le sollecitazioni dell’Amministrazione riguardo la manutenzione della SP29. La collaborazione tra Enti è importante per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Questi lavori erano attesi da tempo soprattutto dai cittadini della frazione di Sant’Antonio. Con questi interventi di risanamento della pavimentazione stradale si migliorerà la sicurezza e la qualità della viabilità nel nostro territorio» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.