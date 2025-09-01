

Sabato 6 settembre 2025 doppio appuntamento con la poesia a Fiorano Modenese. Per la prima volta il Poesia Festival, giunto alla sua XXI° edizione, arriva sul territorio fioranese coinvolto, insieme ad altri 13 comuni del modenese, nella rassegna che vede protagoniste la poesia, la parola e la musica.

Il primo appuntamento “La poesia, il sacro e la preghiera” sarà alle ore 17.30 presso il sagrato del Santuario della Beata Vergine del Castello, una riflessione sul valore spirituale della parola poetica, sul rapporto intimo che accomuna parola e sacro, poesia e preghiera, ispirata alla lettera che Papa Francesco scrisse ai poeti, nel 2024.

Dialogano Roberto Galaverni e Gianfranco Lauretano, esperto di poesia religiosa, introdotti da don Roberto Montecchi. Letture di Claudio Calafiore e interventi musicali di Eleonora Perolini (arpa) e Annamaria Turicchi (soprano).

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista a Fiorano.

L’appuntamento con la poesia a Fiorano Modenese continua, sabato 6 settembre, alle ore 21 presso il teatro Astoria, con un omaggio alla poesia di Jorge Luis Borges e alla musica di Astor Piazzolla. Roberto Alperoli introduce la serata dedicata ai due celebri artisti argentini raccontati da Celeste Gugliandolo (lettura e voce), con interventi musicali di Alberto Fantino (bajan), Angelo Vinai (clarinetto), Maurizio Baudino (chitarra).

L’ingresso ai due incontri è libero e gratuito.