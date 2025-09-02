

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi Nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consigliano le stazioni di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori consolidamento della scarpata, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, Due Carrare, SP17, SP14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, via Giuseppe Verdi, SP92, SR104, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice; per gli altri veicoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana, Battaglia Terme, SS16, via San Pietro Viminario e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Si precisa che l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

Di conseguenza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A14 verso Ancona. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza; per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona: anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.

Sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e da Ancona, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna. Di conseguenza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola/Lugo, verso Ravenna. Pertanto, le uscite di Cotignola e di Lugo non saranno raggiungibili per chi proviene dalla A14. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Ravenna: uscire alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda – Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola; da Ancona verso Ravenna: uscire alla stazione di Faenza, al km a stazione autostradale di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.