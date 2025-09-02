

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nelle ultime ore è stata superata la soglia dei 7.000 abbonamenti stagionali, un traguardo che conferma la passione e la vicinanza del popolo neroverde alla squadra di mister Grosso. La campagna resterà aperta fino alla vigilia della 5ª giornata di Serie A Enilive, in occasione della gara Sassuolo–Udinese. Nei giorni 15 e 16 settembre la sottoscrizione degli abbonamenti sarà sospesa per una sosta tecnica.

L’abbonamento 2025/26 comprende le 19 partite casalinghe del Campionato di Serie A Enilive, oltre alla gara Sassuolo-Catanzaro di Coppa Italia Frecciarossa. Il tutto a prezzi vantaggiosi anche per i nuovi abbonati, per i quali la vendita libera partirà dal 25 luglio.

Restano confermate per tutti le seguenti agevolazioni:

ridotti per donne, over65 e under30

tariffa Family valida in tutti i settori dello stadio

sconti riservati ai gruppi Under 30 in Tribuna Sud

Soluzioni pensate per vivere la stagione del Sassuolo insieme alle persone con cui si condivide la passione neroverde.

Dove sottoscrivere l’abbonamento

Gli abbonamenti saranno disponibili:

Online su ticket.sassuolocalcio.it

Nei punti vendita Vivaticket

Presso il Sassuolo Official Store, lo Stadio Ricci e il Mapei Stadium,

Servizi in più

Anche per questa stagione, gli abbonati potranno contare su una serie di vantaggi esclusivi fuori dal campo.

Sono confermati gli eventi dedicati agli abbonati che si terranno durante la stagione e la speciale promozione presso il Sassuolo Official Store riservata ai tifosi più presenti: ogni presenza allo stadio garantirà un 3% di sconto, cumulabile di partita in partita, fino a un massimo del 60%. Un modo concreto per premiare la fedeltà e la partecipazione costante.