

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



A partire da giovedì prossimo, 4 settembre, il cantiere della Linea Rossa tra Riva Reno, San Felice e via della Grada sarà interessato da alcuni cambiamenti destinati a migliorare la circolazione e l’accessibilità nella zona.

La principale novità è la realizzazione di 27 nuovi stalli sosta lungo la corsia destra di via Riva di Reno, che verrà riaperta e continuerà a garantire l’accesso alla rotonda di piazza Azzarita provenendo da San Felice.

Contestualmente, per consentire la posa della curva San Felice-Riva di Reno la corsia sinistra diventerà strada a fondo cieco, con accesso consentito esclusivamente dalla rotatoria.