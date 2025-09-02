

In occasione dell’incontro di calcio tra Modena FC e U.S. Avellino 1912, disputatosi domenica 31 agosto scorso, il Questore Lucio Pennella ha predisposto, parallelamente ad una attenta pianificazione del dispositivo interforze a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, mirati servizi finalizzati a rendere esecutiva l’ordinanza del sindaco in materia di vendita di bevande alcoliche e non per le giornate in cui si svolgono le partite del campionato di calcio di serie B.

L’ordinanza prevede, a tutela dell’incolumità dei cittadini e a garanzia dello svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, nonché quello di vendere e consumare alcolici superiori ai 5 gradi in qualsiasi contenitore, nell’area dello Stadio e della Stazione dei Treni, a partire da due ore prima dell’incontro fino alle ore 2.00 del giorno successivo.

Nell’ambito di detti controlli, la Squadra Amministrativa della Questura ha sorpreso l’esercente di un negozio di vicinato, sito in prossimità dello stadio, vendere birra in bottiglie di vetro, in violazione delle disposizioni comunali. Al titolare del pubblico esercizio è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 160 euro.

In caso di seconda violazione, a detta sanzione amministrativa si aggiunge la sospensione dell’attività per le due giornate successive in cui si tengono eventi sportivi. Nel caso di una terza violazione è prevista la sospensione dell’attività per tutte le giornate di campionato successive.