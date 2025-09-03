

L’estate è ormai alle spalle e l’autunno porta con sé il ritorno degli appuntamenti del weekend. Primo sabato e prima domenica del mese molto intensi a Novellara, con un’anticipazione al venerdì.

Il 5 e 6 settembre, infatti, in centro storico arriva Lo Sbaracco. Anche quest’anno i commercianti di Novellara partecipano allo Sbaracco di fine saldi! Due giornate dedicate agli ultimi sconti della stagione, con occasioni imperdibili su abbigliamento, accessori, articoli per la casa e tanto altro. Un’occasione per fare shopping a prezzi vantaggiosi e sostenere il commercio locale godendosi contemporaneamente il centro di Novellara in un’atmosfera accogliente e vivace!

Sempre venerdì, dalle 16 alle 20, in Piazza Unità d’Italia torna anche il mercatino del contadino, con tutti i migliori prodotti delle aziende agricole del territorio.

Come ogni prima domenica del mese, poi, il centro storico di Novellara ospita il mercato di antiquariato e modernariato. Non fa eccezione domenica 7 settembre: saranno numerosi gli espositori di abbigliamento, accessori, mobili, complementi, libri, stampe e vinili che per tutta la giornata proporranno ad appassionati e curiosi offerte estremamente varie. Il mercatino dell’Antiquariato di Novellara è da decenni il posto giusto per andare alla ricerca di oggetti curiosi, introvabili, tutti caratterizzati dal fascino che la patina del tempo regala a forme che, magari, hanno fatto parte della nostra infanzia, che fanno affiorare ricordi ed emozioni che credevamo dimenticate. In abbinamento, il ritrovo di auto e moto d’epoca che ogni mese vivacizza piazza Unità d’Italia in occasione del mercatino.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare anche il rinnovato Museo Gonzaga all’interno della Rocca, mentre l’Acetaia Comunale e la Mostra della Civiltà Contadina, sempre all’interno della Rocca, saranno a disposizione dei visitatori dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.