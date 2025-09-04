

Apprendere le basi per la realizzazione di un prototipo, e la confezione del capo: questi gli obiettivi del corso di formazione che, promosso da Carpi Fashion System e realizzato da ForModena presso la propria sede di Carpi, in via Carlo Marx n°131/c, prenderà avvio giovedì 11 settembre.

Continuano dunque le occasioni di formazione per gli operatori del comparto moda. Le lezioni si svolgeranno in presenza, per la durata complessiva di 50 ore, i martedì dalle ore 19.00 alle 22.00 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle 13.00.

Per informazioni su entrambi i corsi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo carpi@formodena.it, chiamare il numero 059.699554 o visitare il sito https://www.formodena.it/courses/corso-realizzazione-del-prototipo-e-confezione-del-capo/.

Il programma riguarderà la conoscenza e l’utilizzo della macchina lineare e taglia/cuci, con relativi accessori (es. aghi, fili piedini) e delle relative anomalie di funzionamento;

saper riconoscere e saper eseguire le varie tipologie di cuciture e impunture: cucitura chiusa con impunture a riva e a piedino, aperta con impunture a riva e a piedino, all’inglese, alla francese, tasca a toppa e alla francese, cerniera invisibile, orli, riprese, arricciatura, sbieco interno ed esterno. Saper assemblare un capo d’abbigliamento “leggendo” una scheda tecnica o visionare un prototipo: si prevede esercitazione con assemblaggio di una gonna. Conoscenza e utilizzo del ferro da stiro nei vari passaggi della confezione del prototipo.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.