Sabato 6 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle 20:00, il Parco Casatorre di Castel San Pietro Terme ospiterà la “Festa dello Sport”, inserita nel programma del Settembre Castellano. Un pomeriggio all’insegna di divertimento e relax per ragazzi e famiglie, con attività gratuite organizzate dalle ASD partecipanti, in collaborazione con Amministrazione Comunale, Pro Loco e associazioni locali.

L’iniziativa propone un ricco programma di dimostrazioni, prove libere e attività interattive rivolte a tutte le fasce d’età. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare numerose discipline sportive, conoscere da vicino le realtà attive sul territorio e riscoprire i benefici dell’attività fisica, anche come strumento per contrastare l’abbandono sportivo giovanile.

Inoltre, visto il grande successo riscosso gli scorsi anni, è confermata l’iniziativa pensata per incentivare bambini e adulti a sperimentare i vari sport: sarà fornita una tessera che, una volta effettuate le prove previste, darà diritto a ritirare all’Info Point in zona Bocciodromo un simpatico gadget a ricordo della manifestazione.

L’evento si inserisce nel quadro delle politiche di promozione dello sport come strumento di benessere, inclusione e socializzazione. Un’occasione per avvicinarsi allo sport in modo accessibile e divertente, scoprendo magari una nuova passione.

Ecco l’elenco delle società sportive partecipanti, suddivise per tipologia di disciplina:

Sport con la palla:

Circolo Tennis Casatorre (TENNIS); A.C. Osteria Grande (CALCIO); Edu In-forma(zione) (CALCIO CAMMINATO); Libertas CSPT (CALCIO); Pallacanestro 2010 (PALLACANESTRO); Rugby CSPT (RUGBY); Volley Castello (PALLAVOLO).

Arti marziali, danza:

Batucada Dance (DANZA SPORTIVA); BBGroup Ballando Ballando (DANZA SPORTIVA); Capoeira Emilia Romagna (CAPOEIRA); Sala d’Arme Achille Marozzo (SCHERMA STORICA) Razor Club Taekwondo (ARTI MARZIALI); Yoshi (JUDO)

A piedi, su ruote, in acqua:

Atletica Avis CSPT (PODISMO); G.S. Pattinaggio Castellano (PATTINAGGIO); Motoclub CSPT (MOTOCROSS); Polisportiva Osteria Grande (PATTINAGGIO); S.C. Sillaro 1977 (CICLISMO); Swim Castello (ATTIVITA’ IN PISCINA); Buonumore Walking (CAMMINATA)

Vari:

Compagnia Arcieri dei Graffiti (TIRO CON L’ARCO); Uisp CSPT (POLISPORTIVA); Associazione Club Carrera (AUTOPODISMO); EX-BO740 (TESSUTI AEREI); Golf Club Le Fonti (GOLF).

Saranno presenti anche la Croce Rossa Italiana e l’Ausl di Imola.