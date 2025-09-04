

Settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno, un momento ideale per dedicarsi alla cura del giardino e alla preparazione per la nuova stagione. Questo mese offre un’opportunità unica per piantare nuove specie, potare quelle esistenti e preparare il terreno per l’inverno. Con le giuste attenzioni, il giardino può rimanere rigoglioso anche nei mesi più freddi e regalare splendide fioriture in primavera.

Cosa Piantare in Giardino a Settembre

Settembre è un mese strategico per la semina e la piantumazione di molte specie vegetali. Le temperature più miti e l’umidità crescente favoriscono la radicazione delle piante, consentendo loro di svilupparsi al meglio prima dell’arrivo del freddo.

Per l’orto, questo periodo è perfetto per piantare ortaggi resistenti alle temperature più basse. Gli spinaci della varietà “Winter Giant” sono particolarmente adatti a climi freddi, così come il cavolo a foglia liscia, più robusto rispetto a quello riccio. Anche la lattuga seminata in vivaio ha buone probabilità di attecchire con successo, purché la base delle foglie non venga seppellita. Altri ortaggi che possono essere seminati o piantati sono rape, ravanelli, porri, rucola e cipolle bianche nelle zone dal clima mite.

Settembre è anche il mese ideale per piantare erbe aromatiche come coriandolo, origano, salvia e cerfoglio, che continueranno a crescere durante l’autunno. Anche le fragole possono essere messe a dimora in questo periodo: per una crescita ottimale, si consiglia di utilizzare giovani piante radicate sugli stoloni.

Fiori da Piantare in Giardino a Settembre

L’autunno non segna la fine della fioritura in giardino. Anzi, ci sono molte varietà di fiori che possono essere piantate in questo mese per garantire colori vivaci fino all’inverno.

Gli Aster, noti anche come “Settembrini”, sono una scelta eccellente grazie alle loro sfumature lilla e rosa. Fioriscono da agosto fino a ottobre, portando una nota di colore nelle aiuole.

Il narciso, noto per la sua resistenza al freddo, è perfetto per essere piantato ora e fiorire in primavera. L’anemone giapponese è un’altra opzione ideale, essendo una pianta perenne molto robusta e decorativa. Il ciclamino, con la sua caratteristica corolla a coppa, fiorisce per tutto l’inverno ed è una pianta adatta sia per aiuole che per vasi.

La calendula è una pianta resistente e vivace, in grado di rallegrare il giardino con i suoi fiori giallo-arancio. La veronica, invece, fiorisce in questo periodo e dona un tocco raffinato alle aiuole, a patto che venga piantata in un terreno acido e in una zona ben soleggiata ma protetta dai raggi diretti nelle ore più calde.

Se si desidera un tocco esotico, si può optare per l’Edgeworthia, un fiore elegante ma sensibile alle gelate. I cavoli ornamentali, con le loro tonalità intense di viola e rosa, offrono un’alternativa originale per decorare il giardino. Per chi vuole aggiungere un po’ di verde persistente, l’agrifoglio e il pungitopo sono piante ideali, resistenti al freddo e perfette per creare decorazioni naturali durante le festività invernali.

Infine, l’olivo, oltre ad essere un albero da frutto, ha un alto valore ornamentale e una straordinaria resistenza al freddo, rendendolo una scelta versatile e durevole per il giardino.

Lavori in Giardino a Settembre

Per mantenere un giardino sano e rigoglioso anche durante i mesi più freddi, è fondamentale eseguire alcune operazioni di manutenzione a settembre.

L’irrigazione deve continuare regolarmente, soprattutto nei periodi ancora caldi, ma è importante evitare ristagni idrici che potrebbero danneggiare le radici delle piante. Le concimazioni sono altrettanto importanti: l’utilizzo di fertilizzanti organici migliorerà la qualità del terreno e favorirà la crescita delle nuove piante.

Uno degli interventi fondamentali è la pulizia del giardino, eliminando le piante che hanno terminato il loro ciclo vegetativo e raccogliendo i semi da conservare per la prossima stagione. Il tappeto erboso potrebbe richiedere una risemina in caso di zone diradate, mentre le aiuole di bulbose con fioritura primaverile devono essere preparate con un terreno morbido e ben drenato.

Settembre è anche il mese ideale per la potatura di alcune piante. Gli steli dei fiori appassiti e i rami secchi devono essere rimossi con cesoie affilate per favorire una nuova crescita. Le siepi sempreverdi possono essere accorciate e modellate, mentre per potature più drastiche è meglio attendere novembre. Se si effettuano tagli importanti, è consigliabile applicare un mastice fungicida per proteggere le ferite delle piante dalle infezioni.

Infine, si possono iniziare a preparare le talee per la propagazione di nuove piante e separare quelle perenni per garantirne uno sviluppo rigoglioso la prossima primavera.

Settembre rappresenta un mese chiave per la cura del giardino. Con una buona pianificazione e i giusti interventi, è possibile garantire una crescita sana delle piante durante l’inverno e ottenere un giardino colorato e rigoglioso in primavera. Che si tratti di ortaggi, fiori o alberi, le scelte da fare sono molteplici e possono trasformare qualsiasi spazio verde in un angolo di paradiso.