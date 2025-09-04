A causa della posizione della rottura della tubazione di distribuzione idrica, che sta comportando per i tecnici di Iren Acqua Reggio difficoltà maggiori del previsto nella riparazione del guasto, il regolare ripristino del servizio idrico nelle frazioni di Sorbolo, Lentigione in comune di Brescello ed Enzola e San Sisto di Poviglio avverrà indicativamente intorno alle 20:30.
Nel mentre Iren Acqua Reggio metterà a disposizione, a partire dalle 18 e 30, sacchetti d’acqua per le utenze interessate. Il punto di distribuzione sarà piazza Pallini a Sorbolo Levante.