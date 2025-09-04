Importante novità per gli utenti degli Ambulatori di Odontoiatria del Policlinico di Modena. Da oggi 4 settembre sino al 5 ottobre, infatti, l’attività ambulatoriale verrà ridistribuita su altri ambulatori dell’Azienda e presso gli Ambulatori di Odontoiatria dell’Azienda Usl del Distretto di Modena (Poliambulatorio di Windsor Park), per consentire l’avvio dei lavori demolizione del Corpo A e in attesa del completamento dei nuovi spazi al piano terra del Policlinico di Modena, che entreranno in funzione il 6 ottobre 2025.
Pertanto, a decorrere dal 4 settembre e fino all’apertura dei nuovi spazi, l’attività ambulatoriale rivolta ai pazienti esterni sarà regolarmente garantita attraverso sedute ambulatoriali organizzate presso l’ambulatorio situato all’VIII piano del Policlinico, presso l’ambulatorio odontoiatrico del Poliambulatorio 3 dell’Ospedale Civile di Baggiovara, nonché negli ambulatori di Odontoiatria dell’AUSL di Modena, presso il Poliambulatorio di Windsor Park di Modena.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena coglie l’occasione per ringraziare fin da adesso il personale sanitario per la collaborazione e l’impegno, l’Azienda Usl per l’opportunità offerta presso la sede di Odontoiatria del Distretto di Modena e tutti i visitatori per la collaborazione.