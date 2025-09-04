

Domenica 7 settembre una novità di Poesia Festival 2025: il primo di una serie di incontri dedicati alla meditazione attraverso il potere curativo delle parole. Nicoletta Cinotti, psicologa, psicoterapeuta e insegnante di mindfulness affermata in tutta Italia, trasforma il Parco della Poesia di Vignola in uno spazio di benessere, equilibrio e consapevolezza di sé: alle ore 10:30 un seminario sul potere curativo delle parole; a seguire una lezione di mindfulness. In collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena. In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Biblioteca Auris.

Nel pomeriggio di domenica 7 settembre un evento poetico fuori dal comune: alle ore 16:30, nella Sala dei Contrari di Vignola, tre cari amici di Poesia Festival, Giuseppe Conte, Maurizio Cucchi e Vivian Lamarque, poeti affermati e noti a livello internazionale, festeggiano i loro 80 anni nel nome della poesia. Presentano Roberto Galaverni e Alberto Bertoni.

In serata, alle ore 21:00, sempre presso la Sala dei Contrari, lo scrittore Marco Peroni e il musicista Mario Congiu (chitarra e voce) raccontano la storia straordinaria dell’imprenditore Adriano Olivetti accompagnata dalle canzoni iconiche di Bob Dylan. Con la stessa formula usata per descrivere Antonio Gramsci e Bob Marley, lo spettacolo Direction Home mette in scena storia e letteratura intrecciando parole e canzoni di due uomini tanto diversi tra loro quanto ugualmente rivoluzionari e memorabili.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it