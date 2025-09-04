

Più di seicento partecipanti, i Giardini della Rocca trasformati in un grande salotto a cielo aperto e le migliori cantine del territorio pronte a versare i loro bianchi più pregiati: la serata “Calici bianchi”, primo appuntamento di Sorsi d’Autunno, ha regalato a Scandiano un’atmosfera conviviale e partecipata, ideale per ritrovarsi dopo le vacanze estive.

Dalle 19.30 fino a poco prima di mezzanotte, il pubblico ha potuto assaggiare le etichette di Cantina Bertolani Alfredo, Cantina Fantesini, Cantina di Aljano, Casali Viticultori, Emilia Wine, Cantina Puianello e Azienda Agricola Reggiana, con la partecipazione speciale di Francesca Mara. Nella suggestiva “torre mai costruita” della Rocca, i sommelier dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) hanno guidato degustazioni mirate, raccontando proprietà e curiosità delle bottiglie in assaggio. Nel giardino principale, le tavole rotonde imbandite hanno accolto decine di appassionati, accompagnati dalla musica live del duo Acusting Plays.

Dopo il successo di ieri, Sorsi d’Autunno si prepara al bis: la prossima settimana, mercoledì 10 settembre, sarà la volta di “Calici rossi”, sempre nei Giardini della Rocca e con la stessa formula di degustazione. Protagonisti saranno i grandi rossi del territorio, proposti dalle stesse cantine. La colonna sonora della serata sarà affidata alle sonorità jazz, blues, swing e bossa nova dell’Itaca Quintet.

I biglietti, al costo di 12 euro (comprensivi di cinque degustazioni, bicchiere e sacchetta portabicchiere), sono disponibili esclusivamente su Vivaticket.